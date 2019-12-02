В Госдуме прокомментировали заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-02T13:48:09+03:00

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Появление «нового конкурента» на рынке вооружений в лице Украины «будет большой новостью» для США. Так прокомментировали в Госдуме заявление о том, что украинский концерн «Укроборонпром» выигрывает у России на внешних рынках.

«Если украинская сторона поставляет какие-то системы вооружения на внешний рынок, то, я думаю, это будет очень большим сюрпризом для США, которые постоянно расширяют свой рынок вооружений и очень борются за него, всячески пытаются влиять и давить на те страны, которые выбирают более конкурентноспособную российскую технику взамен американской», — сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Эксперт добавил, что проверить заявление Украины может любой человек, забив запрос в поисковик. Данные о том, что Россия уже не первый год располагается на второй строчке по продажам вооружения на внешнем рынке, находятся в открытом доступе, передает RT.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин добавил, что техника, которая производится на Украине уже давно устарела. Кроме того, страна и раньше никогда не была на первых местах по экспорту оружия.

«Им наоборот было очень туго из-за небольших поставок танков, в частности, в Таиланд или Пакистан. Это совершенно несопоставимые вещи. Все игроки на этом рынке знают, кто на нем главный — США, Россия, Великобритания и Франция», - цитирует Дорохина ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU