2019-12-02T14:49:15+03:00
Политика

Песков: власти не собираются отменять надбавки для жителей северных регионов

Что касается разницы в зарплатах по стране, то на этот показатель влияет множество факторов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССДмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Власти не собираются отменять надбавки к зарплатам для жителей северных регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В ответ же на просьбу журналистов прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах, представитель Кремля напомнил, что на этот показатель влияет множество самых разных факторов.

"Подобная дифференциация, в том числе зарплат традиционно имеет место и обусловлена целым рядом критериев. Эта ситуация абсолютно рабочая, она постоянно имеет место", - цитирует ТАСС Пескова.

"Комсомольская правда - Югра" на примере Ханты-Мансийского автономного округа объяснила от каких факторов зависит размер надбавок к зарплатам. Оказалось, что итоговая сумма складывается из возраста работника, его стажа, мест проживания и работы, а также многих других условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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