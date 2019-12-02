Песков: власти не собираются отменять надбавки для жителей северных регионов
Власти не собираются отменять надбавки к зарплатам для жителей северных регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
В ответ же на просьбу журналистов прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах, представитель Кремля напомнил, что на этот показатель влияет множество самых разных факторов.
"Подобная дифференциация, в том числе зарплат традиционно имеет место и обусловлена целым рядом критериев. Эта ситуация абсолютно рабочая, она постоянно имеет место", - цитирует ТАСС Пескова.
"Комсомольская правда - Югра" на примере Ханты-Мансийского автономного округа объяснила от каких факторов зависит размер надбавок к зарплатам. Оказалось, что итоговая сумма складывается из возраста работника, его стажа, мест проживания и работы, а также многих других условий.
ИСТОЧНИК KP.RU