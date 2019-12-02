2019-12-02T15:40:49+03:00
Общество

Посетители подарили авто официантке, которая по пять часов добиралась на работу

Девушке проходилось каждый день проходить по 22 километра
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сначала Эдвардс подумала, что это какой-то розыгрыш, но щедрые клиенты заверили ее, что это подарокСначала Эдвардс подумала, что это какой-то розыгрыш, но щедрые клиенты заверили ее, что это подарок
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В Америке посетители проявили небывалую щедрость и подарили машину официантке, которой приходилось по пять часов добираться до работы. Добрый поступок совершили клиенты небольшого ресторанчика в штате Техас.

Однажды посетители услышали, что девушка живет очень далеко от работы и каждый день проходит пешком порядка 22 километров. На дорогу Адрианна Эдвардс тратила больше пяти часов, но позволить себе машину пока не могла. Официантка копила деньги на автомобиль, но собрать нужную сумму ей никак не удавалось, ведь приходилось оплачивать счета и самой как-то кормиться.

Когда эту историю узнали посетители, которые порой завтракали в кафе, они решили помочь Адрианне. Они подарили девушке ключи от Nissan Sentra 2011 года.

Сначала Эдвардс подумала, что это какой-то розыгрыш, но щедрые клиенты заверили ее, что это подарок, и она просто обязана его принять. Называть свое имя даритили не захотели.

В итоге, счастлива девушка согласилась принять машину. Теперь ее путь до работы занимает около получаса, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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