В Приморском крае прошла презентация профессионального конкурса «Учитель будущего»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-02T17:31:08+03:00

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Презентация прошла в рамках реализации проекта «Тихоокеанская Россия. Перезагрузка. Форум молодых учителей ДФО».

В ходе мероприятия руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцевпредставил новый всероссийский проект для учительских команд, который реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Встреча собрала порядка 100 молодых педагогов. На ней обсуждалась организация дальнейшей работы по созданию ассоциации молодых учителей Приморского края.

Руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев, приветствуя участников встречи, отметил: «На наш взгляд, учитель будущего — это командный игрок. Здесь собрались активные молодые педагоги, которым интересно знать о возможностях самореализации. А одним из действующих механизмов самореализации является участие в конкурсах профессионального мастерства».

Представитель платформы «Россия – страна возможностей» рассказал об особенностях нового конкурса. В частности, о том, что в конкурсе «Учитель будущего» нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и учителя, имеющие небольшой стаж работы. Объединиться в команды и принять участие вконкурсных испытаниях могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам конкурса предстоит пройти: дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.

Регистрация открыта на сайте конкурса Teachеr.rsv.ru до 31 декабря 2019 года. На этапе тестирования учителям предстоит ответить на вопросы о методике преподавания школьных предметов, а также продемонстрировать знания по психологии, педагогике и русскому языку.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».