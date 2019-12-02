2019-12-02T17:31:08+03:00
Общество

В Приморском крае прошла презентация профессионального конкурса «Учитель будущего»

2 декабря на территории университетского комплекса «Гимназии-колледжа Дальневосточного федерального университета» состоялась рабочая встреча молодых педагогов Приморского края
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Презентация прошла в рамках реализации проекта «Тихоокеанская Россия. Перезагрузка. Форум молодых учителей ДФО».

В ходе мероприятия руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцевпредставил новый всероссийский проект для учительских команд, который реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Встреча собрала порядка 100 молодых педагогов. На ней обсуждалась организация дальнейшей работы по созданию ассоциации молодых учителей Приморского края.

Руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев, приветствуя участников встречи, отметил: «На наш взгляд, учитель будущего — это командный игрок. Здесь собрались активные молодые педагоги, которым интересно знать о возможностях самореализации. А одним из действующих механизмов самореализации является участие в конкурсах профессионального мастерства».

Представитель платформы «Россия – страна возможностей» рассказал об особенностях нового конкурса. В частности, о том, что в конкурсе «Учитель будущего» нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и учителя, имеющие небольшой стаж работы. Объединиться в команды и принять участие вконкурсных испытаниях могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам конкурса предстоит пройти: дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.

Регистрация открыта на сайте конкурса Teachеr.rsv.ru до 31 декабря 2019 года. На этапе тестирования учителям предстоит ответить на вопросы о методике преподавания школьных предметов, а также продемонстрировать знания по психологии, педагогике и русскому языку.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пакистан вернет России долги СССР в размере 93,5 миллиона долларов
Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Путин подписал закон об использовании нацистской символики при условии осуждения нацизма
Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших российских соперниц
Опрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпы
Плюшевый рай: фанаты хоккейного клуба США забросали лед рекордным количеством игрушек
Путин подписал закон о зачислении сестер и братьев в одну школу и детсад
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 8 января
В Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в «Домодедово» и ТРЦ «Вегас»
Зеленский намерен бороться за "потерявшихся" жителей Донбасса
Зеленскому не нравится последовательность пунктов минских соглашений
Врачи спасли 14-летнего мальчика, который рискнул жизнью ради котенка
Савченко рассказала, какие мужчины звали ее замуж
Посетители подарили авто официантке, которая по пять часов добиралась на работу
В Москве у десятиклассницы похитили сумку Valentino за 1,5 тысячи евро и карту "тройка"