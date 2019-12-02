2019-12-02T21:35:43+03:00
Общество

Эрдоган назвал неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страны

Турецкий лидер отправил документ на доработку
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Эрдоган счел неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страныЭрдоган счел неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел не уместным предложенный турецким парламентом законопроект о поправках к введению налога на проживание в отелях на территории республики, и отправил документ на доработку.

«Президент отправил на доработку в парламент законопроект о налогах на услуги, поскольку счел его неуместным», - говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, 20 ноября турецкий парламент предложил внести поправки о введении налога на проживание в отелях. Согласно документу, с 1 апреля 2020 года постояльцам отелей придется платить 2% от стоимости проживания. Глава федерации отельеров Турции Осман Айык пояснил, что в таком случае стоимость турпакета не изменятся, но туристы будут вынуждены платить этот налог при выезде отель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине кот задушил маленькую девочку в коляске
С начала года российские миллиардеры разбогатели на 38,4 млрд долларов
Путин подписал закон об отмене ограничений на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Зеленский признал, что без диалога с Путиным он стоит на месте
Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники
Появилось фото российского беспилотного боевого комплекса «Уран-9» в Сирии
Пакистан вернет России долги СССР в размере 93,5 миллиона долларов
Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Путин подписал закон об использовании нацистской символики при условии осуждения нацизма
Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших российских соперниц
В Приморском крае прошла презентация профессионального конкурса «Учитель будущего»
Опрос: каждый десятый курильщик намерен вернуться к сигаретам, если ограничат вейпы
Плюшевый рай: фанаты хоккейного клуба США забросали лед рекордным количеством игрушек
Путин подписал закон о зачислении сестер и братьев в одну школу и детсад
Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 8 января
В Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в «Домодедово» и ТРЦ «Вегас»
Зеленский намерен бороться за "потерявшихся" жителей Донбасса
Зеленскому не нравится последовательность пунктов минских соглашений
Врачи спасли 14-летнего мальчика, который рискнул жизнью ради котенка
Савченко рассказала, какие мужчины звали ее замуж
Посетители подарили авто официантке, которая по пять часов добиралась на работу
В Москве у десятиклассницы похитили сумку Valentino за 1,5 тысячи евро и карту "тройка"