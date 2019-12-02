Эрдоган назвал неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страны

СЕГОДНЯ 21:35 2019-12-02T21:35:43+03:00

Эрдоган счел неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страны Фото: REUTERS

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел не уместным предложенный турецким парламентом законопроект о поправках к введению налога на проживание в отелях на территории республики, и отправил документ на доработку.

«Президент отправил на доработку в парламент законопроект о налогах на услуги, поскольку счел его неуместным», - говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, 20 ноября турецкий парламент предложил внести поправки о введении налога на проживание в отелях. Согласно документу, с 1 апреля 2020 года постояльцам отелей придется платить 2% от стоимости проживания. Глава федерации отельеров Турции Осман Айык пояснил, что в таком случае стоимость турпакета не изменятся, но туристы будут вынуждены платить этот налог при выезде отель.

ИСТОЧНИК KP.RU