2019-12-03T00:07:00+03:00
В мире

Зеленский поручил пересмотреть энергетическую стратегию Украины

Также правительство Незалежной должно урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса газа на следующий год
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский поручил пересмотреть энергетическую стратегию УкраиныЗеленский поручил пересмотреть энергетическую стратегию УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину пересмотреть энергетическую стратегию Незалежной до 2035 года.

Кабинет министров должен ввести механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования ресурсов в течение первых шести месяцев следующего года.

Также Зеленский поручил правительству урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса газа на 2020 год, говорится на официальном сайте украинского лидера.

Владимир Зеленский поручил пересмотреть до 1 апреля 2020 года стратегию «Безопасность, эффективность, конкурентоспособность» на период до 2035 года, которая ранее была одобрена кабмином страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кабинет министров Украины одобрил решение о снятии Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом в сентябре сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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