Кабмин Украины одобрил увольнение мэра Киева Виталия Кличко
Кабинет министров Украины одобрил решение о снятии Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
По его словам, решение об увольнении было принято единогласно на заседании в среду, 4 августа. Теперь подписать приказ предстоит президенту страны Владимиру Зеленскому.
"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко у себя на странице в Facebook.
Теперь решение за президентом Украины
Сайт kp.ru писал, что президент Украины потребовал уволить Кличко еще в конце июля. Новое назначение планировалось провести в сентябре. Но прежний кабмин отказался снимать политика с должности. Сделать это удалось лишь после обновления состава Верховной Рады и, соответственно, правительства.
При этом сам градоначальник уже пообещал баллотироваться на второй срок.
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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