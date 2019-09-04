2019-09-04T14:55:34+03:00
Политика

Кабмин Украины одобрил увольнение мэра Киева Виталия Кличко

Решение было принято единогласно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кабинет министров Украины одобрил решение о снятии Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, решение об увольнении было принято единогласно на заседании в среду, 4 августа. Теперь подписать приказ предстоит президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко у себя на странице в Facebook.

Теперь решение за президентом Украины

Теперь решение за президентом Украины

Сайт kp.ru писал, что президент Украины потребовал уволить Кличко еще в конце июля. Новое назначение планировалось провести в сентябре. Но прежний кабмин отказался снимать политика с должности. Сделать это удалось лишь после обновления состава Верховной Рады и, соответственно, правительства.

При этом сам градоначальник уже пообещал баллотироваться на второй срок.

Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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