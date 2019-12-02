2019-12-03T00:35:30+03:00
Спорт

"Абсолютный рекорда": Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча"

Последний раз легендарный аргентинец получал эту престижную награду в 2015 году [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Абсолютный рекорда": Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча""Абсолютный рекорда": Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча"Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
Изменить размер текста:

Аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча" по версии France Football. Это является абсолютным рекордом в истории существования награды.

Последний раз игрок испанской "Барселоны" и сборной Аргентины получал престижную награду в 2015 году.

Последний раз игрок испанской "Барселоны" и сборной Аргентины получал престижную награду в 2015 году Фото: REUTERS

Последний раз игрок испанской "Барселоны" и сборной Аргентины получал престижную награду в 2015 годуФото: REUTERS

К слову, по этому показателю Месси обошел своего главного конкурента Криштиану Роналду. У него в коллекции пять трофеев. Кстати. К слову, форвард "Ювентуса" заранее знал, что не получит "Золотой мяч", поэтому не прилетел на церемонию награждения в Париж.

"Абсолютный рекорда": Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча".Месси получил престижную награду из рук прошлогоднего его обладателя - полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича

Отмечается, что Месси получил престижную награду из рук прошлогоднего его обладателя - полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича. На торжественной церемонии вручения присутствовала жена Месси и двое сыновей, которых он поблагодарил за поддержку и отметил, что этот приз для них.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Лионель Месси назвал единственного футболиста, у которого попросил футболку. Капитан «Барселоны» ни у кого из соперников не просил футболки, но однажды попросил. https://www.kp.ru/online/news/3672064/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин подписал закон о внесении изменении в федеральный бюджет на 2019 год
"Гуру, делящийся своей мудростью": Джонсона обвинили в плагиате твитов о теракте
Зеленский поручил пересмотреть энергетическую стратегию Украины
Предвыборный штаб Трампа отказался аккредитовывать журналистов Bloomberg
В Госдепе заявили, что США не приняли решение о продлении СНВ-3 с Россией
Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ
«Освобождаем дороги»: ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Путин подписал закон о штрафах за хранение персональных данных россиян за рубежом
Мантуров: при грамотной организации предустановка российского ПО не увеличит цену гаджета
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве увидят настоящие сугробы
Эрдоган назвал неуместным закон о введении налога на проживание в отелях страны
На Украине кот задушил маленькую девочку в коляске
С начала года российские миллиардеры разбогатели на 38,4 млрд долларов
Путин подписал закон об отмене ограничений на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ