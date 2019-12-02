2 Дек. 23:43 2019-12-03T00:35:30+03:00

Последний раз легендарный аргентинец получал эту престижную награду в 2015 году [видео]

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Аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча" по версии France Football. Это является абсолютным рекордом в истории существования награды.

Последний раз игрок испанской "Барселоны" и сборной Аргентины получал престижную награду в 2015 году.

Последний раз игрок испанской "Барселоны" и сборной Аргентины получал престижную награду в 2015 годуФото: REUTERS

К слову, по этому показателю Месси обошел своего главного конкурента Криштиану Роналду. У него в коллекции пять трофеев. Кстати. К слову, форвард "Ювентуса" заранее знал, что не получит "Золотой мяч", поэтому не прилетел на церемонию награждения в Париж.

"Абсолютный рекорда": Месси стал обладателем шестого "Золотого мяча".Месси получил престижную награду из рук прошлогоднего его обладателя - полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича

Отмечается, что Месси получил престижную награду из рук прошлогоднего его обладателя - полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича. На торжественной церемонии вручения присутствовала жена Месси и двое сыновей, которых он поблагодарил за поддержку и отметил, что этот приз для них.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Лионель Месси назвал единственного футболиста, у которого попросил футболку. Капитан «Барселоны» ни у кого из соперников не просил футболки, но однажды попросил. https://www.kp.ru/online/news/3672064/

ИСТОЧНИК KP.RU