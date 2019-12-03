В ОПЭК считают, что "золотой век" сланцевой нефти США проходит

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-03T07:15:58+03:00

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В Организации стран-экспортеров нефти (ОПЭК) считают, что "золотой век" сланцевой нефти США подходит к концу. Об этом источник из союза сообщил изданию Bloomberg. Похожее мнение и у нефтяных трейдеров. В 2020 году замедлится рост добычи ископаемых по сравнению с показателями 2019 года.

Аналитики из Vitol Group даже сделали прогноз. Если с декабря 2018 по декабрь 2019 года США увеличили объемы по добыче сланцевой нефти в 1,1 миллиона баррелей, то за аналогичный период, но с декабря 2019 и до конца 2020 рост составил порядка 700 тысяч баррелей в сутки.

Издание отмечает, что несмотря на то, что рост добычи все же будет зафиксирован, крупные нефтяные компании США уже начали сокращать свои производственные расходы.

О том, что сланцевая нефть стала прибыльной, заговорили в 2018 году. Тогда как десятилетие до этого ее добыча считалась делом убыточным.

ИСТОЧНИК KP.RU