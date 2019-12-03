2019-12-03T11:17:30+03:00
В мире

В кафе мужчина получил чек и узнал, как сотрудники «различают» клиентов

В руки ему попал «билет на вынос», квитанцию используют сотрудники для идентификации столиков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчина поделился своей историей в соцсетях и получил много комплиментовМужчина поделился своей историей в соцсетях и получил много комплиментовФото: facebook.com
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Американец планирует судиться с кафе из-за прозвища, которое ему дали сотрудники. О том, как обозначают его столик, он узнал случайно. В руки к мужчине попал «билет на вынос», это квитанция, которую работники кафе используют для идентификации столиков. Оказалось, что мужчину официанты «пометили», как «уродливый свитер».

В твиттер клиент кафе поделился рассказом о посещении бистро. Он пожаловался, что настроение было окончательно испорчено на весь день. Твитт собрал много комментариев и стал вирусным.

Правда, многие посмеялись не над свитером и невоспитанностью сотрудников, а над заказом, указанным в чеке. Мужчина заказал 30 наггетсов.

- Это для меня и моей девушки,- пытался оправдаться парень.

Позже автор поста признался, что больше всего ему обидно из-за того, что это его любимый свитер". Другие пользователи стали расспрашивать, где купить такой-же. А те, у кого уже свитер есть, начали публиковать фото в точно-такой же кофте.

Сотрудники заведения еще не видели свитер, созданный зоозащитниками. Изделие, из круторогого торчит макет окровавленной овечки, предлагают дарить друг другу на Рождество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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