«Холодное сердце 2» обновил рекорд первого уикенда зимы
Рейтинг проката с наступлением зимы возглавил мультфильм «Холодное сердце 2» — эксперты уже назвали сиквел самой успешной диснеевской полнометражкой последних лет.
Релиз не только обошел соперников, но и обновил рекорд первого уикенда декабря, на счету новинки уже 788 млн рублей.
Экшн-драма «Ford против Ferrari» (70 млн), которая лидировала в прокате последние две недели, начала сдавать позиции и уступила новинке «Достать ножи» (103 млн). На четвертой строчке картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (58 млн).
Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова отметила, что фильм про гонки и футбол привлекли примерно одинаковое количество зрителей и это может считаться очень достойным стартом для российской новинки.
Следующие четыре строчки (до восьмого места) заняты российскими фильмами: «Аванпост» (33 млн), «Давай разведемся!» с Анной Михалковой (21 млн), «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (17 млн), «Тварь» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой (11 млн).
—В следующий уикенд развернется борьба между «Война токов», «Сиротский Бруклин» и «Рождество на двоих». Помимо этого в прокат выйдут две военные драмы «Красный призрак» и «Ржев», провинциальная история «Простой карандаш», приквел популярной «народной» франшизы «Решала. Нулевые», а также мелодрама «Конец сезона», — отметила Ольга Зинякова в комментарии «Известиям».
ИСТОЧНИК KP.RU