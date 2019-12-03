2019-12-03T12:00:13+03:00
Общество

«Холодное сердце 2» обновил рекорд первого уикенда зимы

На счету новинки уже 788 миллионов рублей
Елена АКИМОВА
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Мультфильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокатМультфильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат
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Рейтинг проката с наступлением зимы возглавил мультфильм «Холодное сердце 2» — эксперты уже назвали сиквел самой успешной диснеевской полнометражкой последних лет.

Релиз не только обошел соперников, но и обновил рекорд первого уикенда декабря, на счету новинки уже 788 млн рублей.

Экшн-драма «Ford против Ferrari» (70 млн), которая лидировала в прокате последние две недели, начала сдавать позиции и уступила новинке «Достать ножи» (103 млн). На четвертой строчке картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (58 млн).

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова отметила, что фильм про гонки и футбол привлекли примерно одинаковое количество зрителей и это может считаться очень достойным стартом для российской новинки.

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Холодное сердце 2 - отрывок песни: "Где же ты"
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Следующие четыре строчки (до восьмого места) заняты российскими фильмами: «Аванпост» (33 млн), «Давай разведемся!» с Анной Михалковой (21 млн), «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (17 млн), «Тварь» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой (11 млн).

—В следующий уикенд развернется борьба между «Война токов», «Сиротский Бруклин» и «Рождество на двоих». Помимо этого в прокат выйдут две военные драмы «Красный призрак» и «Ржев», провинциальная история «Простой карандаш», приквел популярной «народной» франшизы «Решала. Нулевые», а также мелодрама «Конец сезона», — отметила Ольга Зинякова в комментарии «Известиям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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