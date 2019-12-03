Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва и сразу попала в скандал
Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва в работе. Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта и Кимберли Уайатт снова вместе и уже успели принять участие в шоу талантов X-Factor. Но вместо радости поклонники обрушились на звезд с критикой.
Многих возмутили слишком откровенные наряды и сексуальные танцы исполнительниц.
«Так хорошо вернуться с моими девочками», —написала на своей странице в Instagram главная солистка коллектива Николь Шерзингер.
Здесь же десятки разгневанных комментариев:
«Кого эти взрослые женщины пытаются обмануть своими костюмами?»;
«Такие движения полуголых дам неуместны в семейном шоу»;
«Ваше выступление на X-Factor прошлой ночью было провальным»;
«Спектакль должен был умереть навсегда», — написали недовольные
Зрители написали более 400 жалоб организаторам шоу талантов, почти в каждой отмечено, что в семейной программе не должно быть место столь вульгарным проявлениям.
Но даже негативный пиар, все равно пиар. Впереди у группы большие планы: весной 2020 года они отправятся в гастрольный тур и с 5 по 17 апреля успеют выступить в девяти городах. В частности, в Дублине, Манчестере и Лондоне, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU