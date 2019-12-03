2019-12-03T13:07:37+03:00
Звезды

Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва и сразу попала в скандал

Поклонники раскритиковали взрослых участниц за слишком откровенные наряды
Елена АКИМОВА
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Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва ФОТО: https://www.instagram.com/nicolescherzingerГруппа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва ФОТО: https://www.instagram.com/nicolescherzinger
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Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва в работе. Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта и Кимберли Уайатт снова вместе и уже успели принять участие в шоу талантов X-Factor. Но вместо радости поклонники обрушились на звезд с критикой.

Многих возмутили слишком откровенные наряды и сексуальные танцы исполнительниц.

«Так хорошо вернуться с моими девочками», —написала на своей странице в Instagram главная солистка коллектива Николь Шерзингер.

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Группа Pussycat Dolls снова на сцене
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Здесь же десятки разгневанных комментариев:

«Кого эти взрослые женщины пытаются обмануть своими костюмами?»;

«Такие движения полуголых дам неуместны в семейном шоу»;

«Ваше выступление на X-Factor прошлой ночью было провальным»;

«Спектакль должен был умереть навсегда», — написали недовольные

Зрители написали более 400 жалоб организаторам шоу талантов, почти в каждой отмечено, что в семейной программе не должно быть место столь вульгарным проявлениям.

nicolescherzingernicolescherzinger
На исполнительниц обрушилась критика за слишком откровенные наряды
125105 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но даже негативный пиар, все равно пиар. Впереди у группы большие планы: весной 2020 года они отправятся в гастрольный тур и с 5 по 17 апреля успеют выступить в девяти городах. В частности, в Дублине, Манчестере и Лондоне, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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