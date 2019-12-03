2019-12-03T13:40:41+03:00
В мире

Зеленский внес в Раду законопроект о «ворах в законе»

Документ поступил в парламент Украины с пометкой «определен президентом как неотложный»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины хочет внести понятие "вор в законе" в кодексПрезидент Украины хочет внести понятие "вор в законе" в кодексФото: REUTERS
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В Верховную раду поступил от президента Украины законопроект о «ворах в законе». Такое определение, в случае если депутаты примут инициативу, появится в уголовном кодексе. Речь идет о статье 28 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией».

Предложено ввести уголовную ответственность за создание преступных сообществ. Дано определение и для самого преступного сообщества – это «стойкое иерархическое объединение пяти и более лиц, в котором участвует вор в законе».

- Организованная преступность и лица, осуществляющие такую организацию и руководство – «воры в законе», формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду, - сообщает пресс-служба украинского президента.

В пояснительной записке к документу приведены примеры подобных законов в других странах: Грузии и Италии.

В России в этом году президент подписал документ, благодаря которому ужесточается наказание для организаторов преступного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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