В пригороде Барселоны из-за убийства россиянки прошли митинги против насилия над женщинами

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-03T14:04:51+03:00

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В понедельник 2 декабря стало известно об убийстве в Испании гражданки России. В качестве виновного подозревается 44-летний местный житель, сожитель россиянки. У пары остались трое несовершеннолетних детей. По данным местных СМИ, после содеянного мужчина добровольно сдался властям.До убийства официальных жалоб на какое-либо насилие в этой паре зарегистрировано не было, однако известно, что женщина при этом "с лета получала юридическую и психологическую помощь со стороны Службы информации и защиты женщин".

Гибель россиянки вызвала в Каталонии бурную реакцию: в городе Прат-де-Льобрегат прошел массовый митинг против насилия над женщинами, в том числе насилия на почве личных отношений. «У этого бедствия нет возраста, происхождения, культуры и религии, - заявили представители городских властей на митинге, - Мы возмущены и осуждаем это убиство". Мэр города выразил соболезнования родным погибшей. Данный случай стал в Каталонии девятым подобным за год.

Ранее kp.ru писал о бурном обсуждении законопроекта о семейно-бытовом насилии в России.

ИСТОЧНИК KP.RU