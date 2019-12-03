«Молодая гвардия» снова в кино: Ко Дню Победы отреставрировали 20 советских фильмов о войне

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-03T14:50:49+03:00

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В кинотеатрах покажут 20 обновленных фильмов о войне. Реставрацией занялись специалисты Госфильмфонда. Проект предусматривает бесплатные и коммерческие показы в кинотеатрах страны в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Решение о том, на каких условиях транслировать фильм для зрителя, кинотеатры примут самостоятельно. Но в госорганизации призывают, если будет принято решение продавать билеты, то вырученные деньги лучше всего направить на благотворительность.

Госфильмфонд предоставит 20 лент в формате DCP учреждениям культуры совершенно бесплатно.

- К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Министерство культуры Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом и Госфильмофондом России запускает специальный медийный проект, - сообщает пресс-служба организации.

Зрителям покажут обновленную "Молодую гвардию", "Два бойца", "Отряд специального назначения", "Сын полка".

ИСТОЧНИК KP.RU