«Молодая гвардия» снова в кино: Ко Дню Победы отреставрировали 20 советских фильмов о войне
В кинотеатрах покажут 20 обновленных фильмов о войне. Реставрацией занялись специалисты Госфильмфонда. Проект предусматривает бесплатные и коммерческие показы в кинотеатрах страны в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Решение о том, на каких условиях транслировать фильм для зрителя, кинотеатры примут самостоятельно. Но в госорганизации призывают, если будет принято решение продавать билеты, то вырученные деньги лучше всего направить на благотворительность.
Госфильмфонд предоставит 20 лент в формате DCP учреждениям культуры совершенно бесплатно.
- К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Министерство культуры Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом и Госфильмофондом России запускает специальный медийный проект, - сообщает пресс-служба организации.
Зрителям покажут обновленную "Молодую гвардию", "Два бойца", "Отряд специального назначения", "Сын полка".
ИСТОЧНИК KP.RU