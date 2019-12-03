Москва вошла в тройку мировых лидеров по качеству школьного образования

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-03T14:57:23+03:00

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Москва вошла в число лидеров по качеству школьного образования: в рейтинге международного исследования качества образования PISA-2018 (The Programme for International Student Assessment) столица России заняла третью строчку. В том же исследовании международные эксперты присудили московским школьникам третье место в мире по уровню читательской грамотности.

- По читательской грамотности мы с шестого места попали в тройку. По математической грамотности Москва занимает пятое место, а до этого было шестое место. По естественной грамотности Москва с 12 переместилась на шестое место. По двум параметрам мы в два раза улучшили свои позиции и по математической грамотности уверенно двигаемся вперед, - рассказала 3 декабря журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заместителя мэра, подняться на несколько строчек вверх в мировом рейтинге Москве удалось за счет модернизации школ. Итоги исследования показывают, что столице России за последние годы удалось не только сохранить свои позиции в сфере качественного школьного образования, но и сделать мощный рывок вперед, утвердившись среди мировых лидеров.

- В Москве с 2011 года проводилась модернизация образования. В основу этой реформы был заложен подход, при котором в системе образования главным является ученик, и школы должны конкурировать за ученика, - отметила Анастасия Ракова. - Исходя из этого, был осуществлен переход на нормативно-подушевое финансирования школ, в рамках которого все школы стали получать одинаковое финансирование в расчете на одного ученика. Был взят курс на то, чтобы сформировать равные возможности в каждой школе для обеспечения качественного образования. Сегодняшние результаты показывают, что нам это удалось. В Москве больше не существует лучших школ, средних школ - все школы Москвы имеют возможность давать качественное образование. Я надеюсь, что это исследование, как и другие результаты, которые говорят о росте качества образования в столице, поставят окончательную точку в обсуждении, в правильном ли направлении движется Москва в модернизации образования.

PISA (The Programme for International Student Assessment) считается одной из самых авторитетных программ оценки качества образования. Глобальное исследование проводится раз в три года Организацией экономического сотрудничества и развития. Эксперты тестируют 15-летних школьников из разных стран, проверяя их знания по математике, чтению и естественным наукам. В этом году в исследовании принимали участие более чем 80 стран и регионов планеты. Приоритетным направлением исследования PISA в 2018 году стала читательская грамотность. Кроме того, в докладе появилась новая опция - глобальные компетенции.

Москва в исследовании PISA принимала участие и как отдельная территория, и как регион в составе России. В тестах приняли участие 7289 учеников из 151 московской школы. Ребята проходили тестирование на компьютере, руководители школ также отвечали на вопросы специальной анкеты.