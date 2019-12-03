В Совфеде рассказали о важности «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-03T14:58:36+03:00

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал о важности «Северного потока — 2» для всех европейских стран. Так эксперт прокомментировал слова посла Дании о газопроводе.

«С самого начала было понятно, что проект выгоден для всех европейских стран, в том числе и для Дании. Но задержка в выдаче разрешения привела к потерям по времени. Тем не менее не вызывает сомнения, что «Северный поток — 2» — важный проект, экологически безопасный и отвечает всем мировым требованиям», — цитирует Джабарова RT.

Эксперт выразил надежду, что в дальнейшем мнение Дании о строительстве «Северного потока - 2» меняться уже больше не будет.

Напомним, ранее посол Дании в России Карстен Сенденгорд назвал выдачу Копенгагеном разрешения на строительство газопровода техническим вопросом. Дипломат добавил, что Копенгагену необходимо было убедиться в соответствии «Северного потока - 2» всем международным стандартам, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU