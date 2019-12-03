2019-12-03T15:07:46+03:00
В мире

Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха

Его считали «свидетелем по делу МН17» и отпустили в рамках обмена заключенными с Россией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Цемах вернулся из Украины вместе с другими участниками обменаВладимир Цемах вернулся из Украины вместе с другими участниками обменаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Украине объявили в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. В сентябре украинские власти отпустили его, а теперь хотят вернуть назад. Цемах был в списках на обмен заключенными и задержанными с Россией. Он вернулся в ДНР, откуда украинцы буквально выкрали его 27 июля 2019 года.

Пустую квартиру перевернутые вещи обнаружила дочь Владимира Цемаха. Оказалось, его вывезли в Украину. В интервью Кириллу Вышинскому, уже после освобождения обоих (Вышинский тоже был в списках по обмену заключенными), Цемах признался, как украинские спецслужбы «выбивали» из него признания. Его считают «свидетелем по делу МН 17» о крушении малазийского боинга.

- Цемах – лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, дата его исчезновения – 23 сентября 2019 года, - приводит сообщение украинского МВД РИА Новости.

В документах сказано, что СБУ рассматривает сразу два уголовных дела, с которыми по версии украинцев связан бывший командир подразделения ПВО: «Террористический акт, который привел к гибели людей» и «Создание террористической группы или организации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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