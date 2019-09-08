Владимир Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-08T16:59:44+03:00

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Бывший командир одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики отказался от сделки со следствием Украины. Как сообщил в фейсбук экс-прокурор Незалежной Юрий Луценко, Владимир Цемах был допрошен до отправки в Россию. Напомним, в составе 35 человек, ранее задержанных на Украине и переданный в рамках двухстороннего обмена России, был Владимир Цемах. Украинские следователи считают его свидетелем по делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году.

- Передать его Нидерландам мы не имеем права из-за Конституции. Судить его смогут заочно, как и первых четырех подозреваемых, - написал Луценко.

На этой неделе Киевский апелляционный суд отменил арест экс-командира одного из подразделений ПВО ДНР. Обмудсмен ДНР поблагодарила российские власти за освобождение граждан республики и возможность вернуться для них на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU