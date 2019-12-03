2019-12-03T15:30:35+03:00
Политика

Кремль: Москва не верит слухам о том, что Эрдоган приказал сбить Су-24 в 2015 году

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал появившиеся в СМИ слухи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва не верит слухам о том, что Эрдоган приказал сбить Су-24 в 2015 годуМосква не верит слухам о том, что Эрдоган приказал сбить Су-24 в 2015 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва ориентируется на официальные заявления и исходит из того, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не мог отдать приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что информация о причастности турецкого лидера к атаке на Су-24 является «достаточно обезличенной», поэтому «непонятно откуда она взялась и насколько можно считать ее достоверной».

Напомним, в 2015 году силы противо-воздушной обороны Турции сбили российский Су-24. По словам турецких военных, самолет нарушил воздушное пространство республики и был атакован после предупреждения. Одни источники сообщали, что военный самолет был сбит из зенитных орудий, другие - истребителем турецких Военно-воздушных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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