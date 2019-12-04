СЕГОДНЯ 01:14 2019-12-04T01:19:52+03:00

Крепкий орешек: Брэд Питт рассказал, что не плакал около 20 лет Фото: REUTERS

При этом американский актер заявил, что сейчас стал более эмоциональным

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Американские актеры Брэд Питт и Энтони Хопкинс дали интервью журналу Interview Magazine, в котором рассказали, что с возрастом стали более эмоциональными и восприимчивыми к окружающему миру. Так, Питт заявил, что не плакал в течение последних 20 лет"

- Я не плакал около 20 лет, но сейчас стал более эмоциональным. Меня трогают дети, друзья, новости, — признался актер, — Думаю, что это хороший знак, - с улыбкой рассказал Питт .

На это Хопкинс ответил, что что такие слезы, как правило, не проливаются из-за грусти.

- Когда вы становитесь старше, то обнаруживаете, что иногда просто хотите плакать. Дело не в горе. Речь идет о величии жизни, - подчеркнул звезда фильма "Молчание ягнят".

Легендарные актеры также обсудили тему ошибок, которые они часто допускали в молодости.

- Мы живем в то время, когда все слишком строго судят друг друга за ошибки. Мы придаем этому слишком большое значение. Но мы всегда будем ошибаться, - заявил Питт.

ИСТОЧНИК KP.RU