"Крайних сроков я не устанавливал": Трамп готов к торговому соглашению с КНР, но не назвал дату сделки
При этом американский лидер отметил, что сейчас у США "с Китаем все прекрасно, и один росчерк пера может сделать ситуацию еще лучше"
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что США готовы подписать новое торговое соглашение с Китаем на выгодных для себя условиях, но не устанавливают крайних сроков для заключения подобной сделки.
Трамп подчеркнул, что на данный момент у США "с Китаем все прекрасно, и один росчерк пера может сделать ситуацию еще лучше".
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ИСТОЧНИК KP.RU