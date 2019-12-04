"Крайних сроков я не устанавливал": Трамп готов к торговому соглашению с КНР, но не назвал дату сделки

СЕГОДНЯ 02:50 2019-12-04T02:50:32+03:00

При этом американский лидер отметил, что сейчас у США "с Китаем все прекрасно, и один росчерк пера может сделать ситуацию еще лучше"

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что США готовы подписать новое торговое соглашение с Китаем на выгодных для себя условиях, но не устанавливают крайних сроков для заключения подобной сделки.

Трамп подчеркнул, что на данный момент у США "с Китаем все прекрасно, и один росчерк пера может сделать ситуацию еще лучше".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU