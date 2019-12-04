Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7

СЕГОДНЯ 04:43 2019-12-04T04:43:06+03:00

В американском конгрессе уверены, что Москве нужно "уважать территориальную целостность своих соседей"

Изменить размер текста: A A

Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию против того, чтобы РФ принимала участие в саммитах "Большой семерки". По словам специалистов, ограничения будут действовать пока Россия не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".

Проект поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, а 71 республиканец выступил против.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU