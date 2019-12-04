Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7
В американском конгрессе уверены, что Москве нужно "уважать территориальную целостность своих соседей"
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Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию против того, чтобы РФ принимала участие в саммитах "Большой семерки". По словам специалистов, ограничения будут действовать пока Россия не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".
Проект поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, а 71 республиканец выступил против.
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ИСТОЧНИК KP.RU