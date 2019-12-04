"Перевернули "с ног на голову": США не выдали визы делагации российского казначейства

СЕГОДНЯ 06:08 2019-12-04T06:10:01+03:00

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В российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ и директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.

Дипломаты обвинили американскую сторону в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц.

Сообщается, что делегация казначейства должна была приехать в американскую столицу 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU