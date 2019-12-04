"Перевернули "с ног на голову": США не выдали визы делагации российского казначейства
Дипломаты обвинили власти Штатов в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц
Изменить размер текста:
В российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что американские власти не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ и директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.
Дипломаты обвинили американскую сторону в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц.
Сообщается, что делегация казначейства должна была приехать в американскую столицу 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU