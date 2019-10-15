США не выдали визы 18 российским делегатам на нынешней сессии ГА ООН

СЕГОДНЯ 02:30 2019-10-15T02:30:05+03:00

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В ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. Среди них и переводчик, который должен был транслировать на английский язык выступление представителей РФ. Об этом сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин.

- В том, что касается работы Шестого комитета, не была выдана виза переводчику, который должен был бы переводить на английский язык выступления представителей РФ. Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было, - заявил дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU