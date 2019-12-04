2019-12-04T06:44:23+03:00
В мире

В США Илон Маск предстал перед судом за клевету

Ранее глава компании SpaceX раскритиковал британского дайвера Вернона Ансуорта и называл его педофилом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США Илон Маск предстал перед судом за клеветуВ США Илон Маск предстал перед судом за клеветуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта. Ранее Маск неоднократно называл Ансуорта педофилом.

Глава корпорации в ходе заседания отверг обвинения и заявил, что его слова не являлись прямым обвинением в педофилии.

При этом адвокат главы SpaceX Алекс Спайрс подчеркнул, что в данном случае речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта".

Также сторона защиты обратила внимание суда на то, что Илон Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь определенный вес в обществе, сообщает CNBC.

Британский дайвер принимал участие в операции по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде в прошлом году. Маск и его компания направили в Таиланд собственную подводную лодку и прислали в помощь дайверам.

Позже Ансуорт заявил, что детище Маска невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Илон может "засунуть свою подлодку в одно место".

После этих слов Маск пришел в ярость. Илон в течение нескольких месяцев неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. Маск заявлял, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней.

Заявления главы SpaceX возмутили общественность, и Маск удалил скандальные твиты и извинился, отметил, что делал свои заявления под влиянием гнева. Однако Ансуорт отказался принимать извинения Маска и подал на него в суд, требуя возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink. Спутниковая "паутина" разрабатывается компанией SpaceX для обеспечения всемирного доступа к интернету 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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