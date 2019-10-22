Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink
Глава американской SpaceX Илон Маск впервые опробовал разработанную его компанией спутниковую сеть Starlink, которая предназначена для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения (5G).
Она работает за счет развертывания на орбите огромного количества малых космических аппаратом и охватывает даже самые труднодоступные и малонаселенные районы. Скорость широкополосного интернета по итогам разработки должна будет составить 1 гигабит в секунду.
"Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink", - написал Маск у себя на странице в Twitter.
Пост был успешно опубликован в Twitter
Через некоторое время здесь же появился второй пост.
"Вау, сработало!", - отреагировал на публикацию предприниматель.
Сайт kp.ru писал, что ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту 60 спутников связи Starlink. Всего же планируется запустить 11 925 таких аппаратов.
Голландец сумел снять на видео вереницу развертываемых спутников системы Starlink.
ИСТОЧНИК KP.RU