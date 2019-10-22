2019-10-22T14:31:52+03:00
Наука

Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink

Спутниковая "паутина" разрабатывается компанией SpaceX для обеспечения всемирного доступа к интернету 5G
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский предприниматель Илон МаскАмериканский предприниматель Илон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава американской SpaceX Илон Маск впервые опробовал разработанную его компанией спутниковую сеть Starlink, которая предназначена для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения (5G).

Она работает за счет развертывания на орбите огромного количества малых космических аппаратом и охватывает даже самые труднодоступные и малонаселенные районы. Скорость широкополосного интернета по итогам разработки должна будет составить 1 гигабит в секунду.

"Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink", - написал Маск у себя на странице в Twitter.

Пост был успешно опубликован в Twitter

Пост был успешно опубликован в Twitter

Через некоторое время здесь же появился второй пост.

"Вау, сработало!", - отреагировал на публикацию предприниматель.

Сайт kp.ru писал, что ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту 60 спутников связи Starlink. Всего же планируется запустить 11 925 таких аппаратов.

Голландец сумел снять на видео вереницу развертываемых спутников системы Starlink.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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