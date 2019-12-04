2019-12-04T07:44:36+03:00
Общество

Врачи нашли объяснение любви россиян к вредной пищи

По их словам, такие продукты "балуют" опиоидную зону в структуре головного мозга
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Врачи назвали причины, по которым люди любят вредную пищу. По словам кандидата медицинских наук, диетолога Маргариты Королевой, 48% процентов россиян признаются, что их рацион далек от идеала.

Около 56% молодых людей в возрасте 25-34 года считают, что питаются неправильно. Согласно данным ВЦИОМ, представители старшего поколения от 45 и старше напротив уверяют, что их рацион правильный.

- Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами, - сказала врач.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2"
Эксперты назвали самые популярные рождественские направления у россиян
В США Илон Маск предстал перед судом за клевету
"Перевернули "с ног на голову": США не выдали визы делагации российского казначейства
"Киевские фантазии": Пушков высмеял заявление Украины о "возвращении" Крыма
Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
В США заявили, что смогли приостановить проект "Северного потока - 2"
"Крайних сроков я не устанавливал": Трамп готов к торговому соглашению с КНР, но не назвал дату сделки
"Цели не достигнуты": В США заявили, что антироссийские санкции оказались провальными
Крепкий орешек: Брэд Питт рассказал, что не плакал около 20 лет
Под завалами дома в Белгородской области нашли тело мужчины
В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
"Пролетел "зайцем": Пользователей Сети возмутил пони в салоне самолета
Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
"Подстрекал иностранное правительство": Демократы нашли основание для импичмента Трампу
Появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Белгородской области
«Нет капитуляции!»: в Раде предъявили требования Зеленскому перед «нормандским форматом»
Арестованный в США россиянин Олег Никитин свою вину не признает
Предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области - неисправного отопительного котла
«Это может быть здорово»: Трамп заявил о желании ладить с Россией
Макрон призвал заключить новый ДРСМД с участием Европы
В США арестовали россиянина по обвинению в нарушении санкций