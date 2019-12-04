Врачи нашли объяснение любви россиян к вредной пищи

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-04T07:44:36+03:00

По их словам, такие продукты "балуют" опиоидную зону в структуре головного мозга

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Врачи назвали причины, по которым люди любят вредную пищу. По словам кандидата медицинских наук, диетолога Маргариты Королевой, 48% процентов россиян признаются, что их рацион далек от идеала.

Около 56% молодых людей в возрасте 25-34 года считают, что питаются неправильно. Согласно данным ВЦИОМ, представители старшего поколения от 45 и старше напротив уверяют, что их рацион правильный.

- Конечно, рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся, хорошо поглощаются в силу того, что они могут быть вкусными, потому как наполнены жирами в сочетании с солью, специями или, наоборот, сладкими компонентами, - сказала врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU