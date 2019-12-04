2019-12-04T10:18:23+03:00
Звезды

"Чернобыль" и "Екатерина Великая" могут претендовать на "Золотой глобус"

Кинокартины вероятно номинируют как "Лучший мини-сериал или телефильм"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Американские эксперты в области кинематографии Майкл Шнайдер и Даниэлла Тарчиано выразили мнение, что британский сериал "Екатерина Великая" и американский многосерийный фильм "Чернобыль" могут претендовать на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мини-серия или телефильм".

По мнению экспертов, также на престижную премию в области кинематографа могут претендовать "El Camino: во все тяжкие" и сериал "Когда они нас увидят".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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