"Чернобыль" и "Екатерина Великая" могут претендовать на "Золотой глобус"
Кинокартины вероятно номинируют как "Лучший мини-сериал или телефильм"
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Американские эксперты в области кинематографии Майкл Шнайдер и Даниэлла Тарчиано выразили мнение, что британский сериал "Екатерина Великая" и американский многосерийный фильм "Чернобыль" могут претендовать на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мини-серия или телефильм".
По мнению экспертов, также на престижную премию в области кинематографа могут претендовать "El Camino: во все тяжкие" и сериал "Когда они нас увидят".
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ИСТОЧНИК KP.RU