Британский чиновник предложил есть белок ради спасения деревьев

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-04T14:24:23+03:00

Популяция серых белок в Великобритании уже превышает два миллиона, никакие другие меры по понижению их численности пока не работают

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Глава британской Комиссии по лесному хозяйству сэр Гарри Стадхолм сделал резонансное заявление по поводу сохранения лесов в стране. По мнению чиновника, основной причиной массовой гибели деревьев в Великобритании стали серые белки. И он предупредил, что если ранее принятые меры по сокращению двухмиллионной популяции грызунов не сработают, то британцам придется "есть белок в лондонских ресторанах". Этим высказыванием поделилась газета "Daily Mail".

«Серые белки очень вредны для деревьев, они обгрызают кору дуба, бука и платана, это с легкостью убивает их. Белки делают выращивание широколистной древесины в Великобритании практически невозможным», - посетовал Стадхолм.

Серые белки действительно становятся причиной гибели множества деревьев - они любят обгрызать кору, двигаясь при этом вокруг ствола дерева. Без коры деревья начинают болеть и в итоге медленно погибают. Не спасают от этого ни акции по высаживанию деревьев, ни попытки увеличить в лесах Великобритании численность куниц, которые охотятся на серых белок. Кроме того, если численность обычных рыжих грызунов не превышает ста пятидесяти тысяч особей из-за восприимчивости к особой форме ветряной оспы, то серые белки имеют к этой болезни стойкий иммунитет. Всё это натолкнуло главу Комиссии по лесному хозяйству на мысли об истреблении части огромной популяции грызунов в экологических и гастрономических целях.

ИСТОЧНИК KP.RU