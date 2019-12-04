В якутской Арктике открылась суперсовременная школа

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-04T14:17:21+03:00

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В селе Кюсюр Булунского района - одном из самых отдаленных населенных пунктов Якутии - сегодня праздник: здесь торжественно открыли новое здание общеобразовательной школы. Прежнее здание полностью сгорело в 2013 году во время пожара (было очень старым, 1963 года постройки). С тех пор ученикам приходилось заниматься в приспособленных помещениях в две смены. Поздравить школьников с новосельем в село приехал глава Якутии Айсен Николаев.

Булунский район входит в Арктическую зону: на многие километры вокруг Кюсюра нет других населенных пунктов. Каменная школа на 220 мест, оборудованная по новейшим стандартам, стала одним из самых современных объектов, вводившихся в районе за последнее время. По словам Айсена Николаева, теперь таки приятных поводов станет гораздо больше. Развитие Арктической зоны сегодня является национальным приоритетом страны, и весь последний год власти региона плотно работали над планами по строительству и благоустройству якутской Арктики.

- В Булунском районе давно уже не вводились такие объекты, какой сегодня появился в Кюсюре, - отметил Айсен Николаев. - Подрядчик построил прекрасный объект в одном из самых труднодоступных сел республики. Я рад за детей, которые здесь будут учиться. Здесь живут настоящие мужественные люди. Мы последний год по Арктике переходим уже от слов к делу, пришло время реальных дел! Наш долг сделать все, чтобы якутская Арктика стала местом процветания, устремлённым в будущее.

Школу, возведенную в рамках нацпроекта «Образование» на средства Инвестиционной программы Якутии, строили в несколько этапов. С февраля по апрель все необходимые конструкции завозились по зимней дороге, действующей только в морозы. А с июля по сентябрь — по водному пути. В просторном двухэтажном здании школы разместились спортивный и актовый залы, мастерская, музей, библиотека. Помещение полностью приспособлено для маломобильных посетителей. В следующем году при школе откроется интернат на 50 мест с 18 комнатами — в них поселятся дети из соседних сел.