Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
В итальянском Турине с 5 по 8 декабря пройдет финал Гран-При по фигурному катанию сезона 2019 года. За сутки до старта соревнований была проведена официальная жеребьевка турнира для женщин в короткой программе. Стартовые номера узнали все 4 фигуристки сборной России, которые вышли в финал состязаний.
Откроет короткую программу победительница двух этапов Гран-При сезона Алена Косторная. А последней же, шестой, будет Алина Загитова.
Короткая программа у фигуристок будет представлена 5 декабря. А уже на следующий день вечером, 6 декабря, они представят произвольные прокаты.
Стартовые номера фигуристок в короткой программе финала Гран-При
1. Алёна Косторная (Россия).
2. Александра Трусова (Россия).
3. Анна Щербакова (Россия).
4. Рика Кихира (Япония).
5. Брэйди Теннелл (США).
6. Алина Загитова (Россия).
В 2018 году победу в финале одержала японка Рика Кихира, второй была Алина Загитова, а третьей - Елизавета Туктамышева.
ИСТОЧНИК KP.RU