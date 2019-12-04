2019-12-04T15:52:47+03:00
Спорт

Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При

Стали известны стартовые номера наших фигуристок в Турине
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова узнала стартовый номер на финал Гран-При.Алина Загитова узнала стартовый номер на финал Гран-При.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В итальянском Турине с 5 по 8 декабря пройдет финал Гран-При по фигурному катанию сезона 2019 года. За сутки до старта соревнований была проведена официальная жеребьевка турнира для женщин в короткой программе. Стартовые номера узнали все 4 фигуристки сборной России, которые вышли в финал состязаний.

Откроет короткую программу победительница двух этапов Гран-При сезона Алена Косторная. А последней же, шестой, будет Алина Загитова.

Короткая программа у фигуристок будет представлена 5 декабря. А уже на следующий день вечером, 6 декабря, они представят произвольные прокаты.

Стартовые номера фигуристок в короткой программе финала Гран-При

1. Алёна Косторная (Россия).

2. Александра Трусова (Россия).

3. Анна Щербакова (Россия).

4. Рика Кихира (Япония).

5. Брэйди Теннелл (США).

6. Алина Загитова (Россия).

В 2018 году победу в финале одержала японка Рика Кихира, второй была Алина Загитова, а третьей - Елизавета Туктамышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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