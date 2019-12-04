В Роскосмосе ответили на заявления США о «конце российской космонавтики»: Американцы до сих пор покупают у нас места на «Союзах»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-04T18:32:31+03:00

Американская корпорация до сих пор покупает места для своих астронавтов на российских кораблях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США несколько лет подряд планируют запустить собственный пилотируемый корабль

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В Роскосмосе назвали сообщения американской прессы о «конце, который ждет российскую космонавтику», сильно преувеличенными слухами. Издание The Hill ранее анонсировало запуска НАСА в 2020 году коммерческих пилотируемых кораблей. По версии издания, это событие сильно повлияет на положение США как одной из космических держав.

- Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены, - сообщили в Роскосмосе. Цитату приводит ТАСС. - Американские партнеры который год все обещают запустить свой пилотируемый корабль, но по-прежнему закупают места на наших «Союзах».

Ранее руководство НАСА приняло решение о покупке дополнительных мест на российских космических кораблях для своих астронавтов. Несмотря на отсутствие собственного пилотируемого корабля, американцы строят грандиозные планы по освоению космоса. Например, руководство НАСА сообщало о решении отправиться на Луну в 2024 году, а в 2030 астронавтов хотят отправить на Марс. При этом в американской корпорации сообщили, что рассчитывают на помощь партнеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747795" frameborder="0"></iframe> В США предрекли «конец России как космической державы».Американское издание The Hill предрекло «конец России как космической державы»

ИСТОЧНИК KP.RU