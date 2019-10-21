В США хотят отправить астронавта на Луну в 2024 году, а в 2030 покорить Марс

21 Окт. 23:13 2019-10-21T23:16:17+03:00

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Американцам потребуется помощь других стран, чтобы отправить астронавта на Луну. Признался в этом глава НАСА Джим Брайденстайн, выступая на международном астронавтическом конгрессе. Говоря о поддержке, Брайденстайн сказал, что ее нужно столько, «насколько это возможно». Хотя он и сам пока не может сказать, в чем именно заключается помощь, которую ждут США от других стран.

Американцы были первыми на Луне, хотя и существуют теории, опровергающие это. Почти полвека США не совершали больше полетов туда, но в 2024 вновь хотят отправить астронавтов на эту планету. Планы у США настолько амбициозные, что они планируют в 2028 году вообще разбить там базу, а в 2030 году покорить Марс.

- Мы хотим быть плечом к плечу на Луне с нашими партнерами, которые уже с нами на МКС. – приводит слова главы НАСА РИА Новости.

В выступлении Брайденстайн уточнил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией. Он признал, что на Земле, возможно, между странами есть недопонимание, но космос «сводит страны вместе».

- Когда идет речь о сотрудничестве на МКС, наше сотрудничество остается крепким, и мы хотим его сохранить крепким, -добавил глава организации.

ИСТОЧНИК KP.RU