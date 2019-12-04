2019-12-04T19:22:19+03:00
Политика

Путин считает, что для США – космос как театр военных действий

По словам российского президента, американцы всерьез рассматривают возможность проведения в космосе боевых операций
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Путин сообщил, что США планируют в космосе боевые операцииВладимир Путин сообщил, что США планируют в космосе боевые операцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин сказал, что США рассматривают космос как театр военных действий. Президент России заявил об этом 4 декабря после встречи с президентом Сербии. Российский лидер признал, что многие страны мира «развивают современные космические системы военного и двойного назначения».

- А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий, - приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

Чтобы получить превосходство, американцы уже начали создавать космические силы. Американцы, как сообщил президент, планирую проводить военные операции в космическом пространстве.

В 2020 году НАСА планирует запустить первый коммерческий пилотируемый корабль. Это по версии американцев может сделать из США космическую державу, при этом Россия потеряет этот титул. В Роскосмосе напомнили, что НАСА до сих пор покупает места для своих астронавтов на кораблях "Союза".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется
Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов
Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
В Роскосмосе ответили на заявления США о «конце российской космонавтики»: Американцы до сих пор покупают у нас места на «Союзах»
Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» под давлением со стороны
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей
Страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» России
Коллекторы не расстроены запретом на сбор долгов по ЖКХ
Меркель не считает, что высылка российских дипломатов из Германии повлияет на саммит «нормандской четверки»
В Госдуме возмутились выдворением российских дипломатов из Германии
Вучич признался, что в Сербии ценят Путина больше, чем предыдущих российских лидеров
Савченко сделала у здания Верховной рады «курган из украинской земли» и воткнула в него елку
Зеленский хочет обменять "всех на всех" до конца года
Александр Васильев объяснил, ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек