Путин считает, что для США – космос как театр военных действий

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-04T19:22:19+03:00

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Владимир Путин сказал, что США рассматривают космос как театр военных действий. Президент России заявил об этом 4 декабря после встречи с президентом Сербии. Российский лидер признал, что многие страны мира «развивают современные космические системы военного и двойного назначения».

- А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий, - приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

Чтобы получить превосходство, американцы уже начали создавать космические силы. Американцы, как сообщил президент, планирую проводить военные операции в космическом пространстве.

В 2020 году НАСА планирует запустить первый коммерческий пилотируемый корабль. Это по версии американцев может сделать из США космическую державу, при этом Россия потеряет этот титул. В Роскосмосе напомнили, что НАСА до сих пор покупает места для своих астронавтов на кораблях "Союза".

ИСТОЧНИК KP.RU