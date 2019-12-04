«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
26 декабря в прокат выходит картина «Союз спасения», который рассказывает о событиях 1825 года. Одну из главных ролей - подполковника Черниговского полка Сергея Муравьева-Апостола - сыграл актер Леонид Бичевин. Он поделился, как проходили съемки и выразил надежду, что молодое поколение заинтересуется историческими событиями, которые пережила наша страна.
- Я оказался не очень готов, потому что плохо знал историю, к своему сожалению, — признался актер.
В начале съемки шли без героя Бичевина, хотя именно он является ключевой персоной. Именно Муравьев-Апостол вместе с другими гвардейскими офицерами ранее основал тайное политическое общество «Союз спасения».
- Мне пришлось прыгать в этот паровоз, пытаться что-то там поймать и все хорошо сделать. Я надеюсь, что работа вызовет интерес у молодого поколения, буду рад, что если их зацепит, они разберутся в чем дело, - отмечает собеседник ФАН.
Еще один популярный российский актер Игорь Петренко, который тоже сыграл в данной картине, отмечает, что очень заинтересован в этих исторических событиях.
- Это масштабно, грандиозно, красиво и, на мой взгляд, достаточно убедительно, - заключил актер.
ИСТОЧНИК KP.RU