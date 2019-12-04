2019-12-04T19:36:24+03:00
Звезды

Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Премьера картины состоится 10 апреля 2020 года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В сети появился трейлер 25-го фильма о Джеймсе БондеВ сети появился трейлер 25-го фильма о Джеймсе БондеФото: кадр из фильма.
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В сети появился трейлер нового долгожданного фильма о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать» и стала 25-ой в истории франшизы.

По сюжету Бонд наконец-то оставляет активную службу и отправляется на заслуженный отдых на Ямайку. Однако спокойная жизнь длится недолго, и вскоре к нему приезжает старый товарищ Феликс Лейтер с просьбой о помощи. Теперь суперагенту предстоит спасти похищенного ученого, однако, эта миссия оказывается гораздо опасней, чем казалась на первый взгляд.

Главную роль в фильме исполнит опытный Дэниел Крейг, который появлялся в роли Джеймса Бонда уже в четырех картинах. А в роли злодея выступит звезда фильма «Богемская рапсодия» и сериала «Мистер Робот» — Рами Малек, сообщает «Пятый канал».

Премьера картины в России запланирована на 9 апреля 2020 года.

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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