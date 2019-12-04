Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился трейлер нового долгожданного фильма о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать» и стала 25-ой в истории франшизы.
По сюжету Бонд наконец-то оставляет активную службу и отправляется на заслуженный отдых на Ямайку. Однако спокойная жизнь длится недолго, и вскоре к нему приезжает старый товарищ Феликс Лейтер с просьбой о помощи. Теперь суперагенту предстоит спасти похищенного ученого, однако, эта миссия оказывается гораздо опасней, чем казалась на первый взгляд.
Главную роль в фильме исполнит опытный Дэниел Крейг, который появлялся в роли Джеймса Бонда уже в четырех картинах. А в роли злодея выступит звезда фильма «Богемская рапсодия» и сериала «Мистер Робот» — Рами Малек, сообщает «Пятый канал».
Премьера картины в России запланирована на 9 апреля 2020 года.
НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | Трейлер.
ИСТОЧНИК KP.RU