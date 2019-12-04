Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-04T19:36:24+03:00

В сети появился трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде Фото: кадр из фильма.

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В сети появился трейлер нового долгожданного фильма о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать» и стала 25-ой в истории франшизы.

По сюжету Бонд наконец-то оставляет активную службу и отправляется на заслуженный отдых на Ямайку. Однако спокойная жизнь длится недолго, и вскоре к нему приезжает старый товарищ Феликс Лейтер с просьбой о помощи. Теперь суперагенту предстоит спасти похищенного ученого, однако, эта миссия оказывается гораздо опасней, чем казалась на первый взгляд.

Главную роль в фильме исполнит опытный Дэниел Крейг, который появлялся в роли Джеймса Бонда уже в четырех картинах. А в роли злодея выступит звезда фильма «Богемская рапсодия» и сериала «Мистер Робот» — Рами Малек, сообщает «Пятый канал».

Премьера картины в России запланирована на 9 апреля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747820" frameborder="0"></iframe> НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU