В МИД Украины грозят Казахстану демаршем из-за заявления о Крыме

СЕГОДНЯ 20:47 2019-12-04T21:15:12+03:00

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На заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева ответили в украинском МИД. Напомним, лидер Казахстана в интервью журналистам заявил, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Это слово, по мнению Токаева, «слишком тяжелое»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко опубликовала ответ украинской стороны на официальном сайте МИД в фейсбуке.

- Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией.

В сообщении сказано, что Украина «воспринимала Казахстан как своего партнера и друга». Напомнили в МИД и о резолюции ООН «о территориальной целостности Украины», а также о предстоящем заседании ОБСЕ, из-за чего украинской стороне «особенно обидно».

- Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши,-сказано в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU