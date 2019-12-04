В Казахстане отказываются считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-04T12:05:22+03:00

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Он уточнил, что это слово слишком "тяжелое", если его применять к данной ситуации. Более того, правительство страны, как уверяет Токаев, не было напугано событиями, происходящими на Украине.

- Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, - заявил Токаев в интервью Deutsche Welle.

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ИСТОЧНИК KP.RU