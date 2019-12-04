2019-12-04T12:05:22+03:00
Политика

В Казахстане отказываются считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент страны назвал это слово слишком "тяжелым"
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Он уточнил, что это слово слишком "тяжелое", если его применять к данной ситуации. Более того, правительство страны, как уверяет Токаев, не было напугано событиями, происходящими на Украине.

- Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, - заявил Токаев в интервью Deutsche Welle.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совфед прокомментировал отказ США выдавать визы российской делегации
В Госдуме прокомментировали позицию Германии по «Северному потоку — 2»
В Совете Федерации заявили о беспрецедентной визовой войне, которую против России ведет США
В Минздраве назвали онкозаболевания, которые чаще других не подтверждаются
Ученые выяснили, какая часть женской груди наиболее привлекательна
Фигуристка Рика Кихира заявила на финал Гран-При три тройных акселя и четверной сальхов
Синоптики предупредили россиян о сильном перепаде температуры в декабре
Стало известно, заявила ли Алина Загитова на финал Гран-При 2019 четверные прыжки
Фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных на финал Гран-При, но не рискнула тройной аксель
"Чернобыль" и "Екатерина Великая" могут претендовать на "Золотой глобус"
Индекс оливье: Традиционный новогодний салат в этом году обойдется в тысячу рублей
На севере Норвегии в порту загорелось российское судно
Госдума полностью закроет доступ коллекторов к базе данных должников по ЖКХ
Студент объяснил загадку, которую не могли разгадать сто лет
Сотрудница московского банка вместе с сыном украли у пенсионера 8 миллионов рублей
Курсанты, отчисленные из военных вузов, будут возмещать ущерб государству
Врачи нашли объяснение любви россиян к вредной пищи
В Германии раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2"
Эксперты назвали самые популярные рождественские направления у россиян
В США Илон Маск предстал перед судом за клевету