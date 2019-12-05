"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

СЕГОДНЯ 00:59 2019-12-05T01:42:21+03:00

При этом украинский лидер отказался отвечать на некоторые вопросы журналистки, заявив, что находится на важном совещании

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Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что смогла пообщаться по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Журналистка во время политической программы "60 минут" отметила, что хотя разговор был коротким, но политик проявил себя как деликатный и тактичный человек.

В начале разговора глава Незалежной предупредил собеседницу, что разговор проходит по громкой связи. Позже Зеленский отказался отвечать на некоторые вопросы журналистки, заявив, что находится на важном совещании.

- Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами, - ответил Зеленский Скабеевой и тут же повесил трубку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Незалежной Владимир Зеленский назвал журналистку Ольгу Скабееву «очень опасной». В офисе президента Украины сообщили, что российская журналистка пыталась попасть в зал, где проходил пресс-марафон.

ИСТОЧНИК KP.RU