2019-10-10T21:29:04+03:00
В мире

Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»

В офисе президента Украины сообщили, что российская журналистка пыталась попасть в заг, где проходит пресс-марафон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ольга Скабеева якобы пыталась попасть на конференцию к президенту УкраиныОльга Скабеева якобы пыталась попасть на конференцию к президенту УкраиныФото: Кадр видео
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Владимир Зеленский отказался общаться с российскими журналистами на пресс-марафоне 10 октября. На вопрос, планирует ли президент Украины принять участие в программе «60 минут», глава государства сначала поинтересовался, что это за передача, а потом сам вспомнил, что знает, кто ведущая программы и кто ее супруг.

- Госпожа Скабеева! И тот господин, который поймал меня в аэропорту Нью-Йорка, ее муж? – сказал Владимир Зеленский.

Он удивился, что Ольга Скабеева, ведущая ГТРК, ждет его в качестве гостя на передачу и сказал, что она «очень опасна». Он пояснил, что не планирует общаться с журналистами российских федеральных каналов, потому что те «не тепло настроены к независимости Украины».

Ольга Скабеева нередко комментирует выступления Владимира Зеленского. Так она высмеяла выражение лица украинского президента на встрече в Дональдом Трампом и прокомментировала призыв Путина не очернять в СМИ Украину.

В администрации президента Зеленского сообщили, что Ольга Скабеева якобы пыталась попасть на пресс-марафон 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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