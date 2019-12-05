2019-12-05T01:36:01+03:00
В мире

"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

Депутат Михаил Добкин рассказал о последствиях открытия рынка земли в Незалежной, в том числе в виде принятия страны в альянс
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Михаил Добкин украинским СМИ о последствиях открытия рынка земли на Украине. В том числе в виде принятия страны в НАТО.

- Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок, - подчеркнул Добкин.

По его мнению, закон должен защитить права украинцев, а не права иностранцев, которые "все скупят".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
СБУ задержала члена "Единой России" в Херсонской области
От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду
Тимошенко и Порошенко призвали украинцев выйти на Майдан
Трамп убеждал журналистов, что Макрон отказался от высказывания о «смерти мозга НАТО»
В Instagram начнут пускать с 13 лет
В США еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности
Пострадавшая при пожаре в Одесском колледже педагог скончалась
В Венгрии обещают заблокировать вступление Украины в НАТО из-за закона о языке
В бундестаге считают высылку российских дипломатов фарсом в преддверии «нормандского саммита»
Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО
В новом здании на Красной Пресне площадь кинозалов будет в несколько раз больше «Соловья»
В МИД Украины грозят Казахстану демаршем из-за заявления о Крыме
Цена ОСАГО может вырасти на 30 процентов
Трамп не смог определиться, чьей «проблемой» является проект «Северный поток – 2»
Глава Минздрава рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца тренировок
Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется
Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
Путин считает, что для США – космос как театр военных действий
В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов
Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества