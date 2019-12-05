"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО

СЕГОДНЯ 01:36 2019-12-05T01:36:01+03:00

Депутат Михаил Добкин рассказал о последствиях открытия рынка земли в Незалежной, в том числе в виде принятия страны в альянс

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Депутат Верховной рады Михаил Добкин украинским СМИ о последствиях открытия рынка земли на Украине. В том числе в виде принятия страны в НАТО.

- Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок, - подчеркнул Добкин.

По его мнению, закон должен защитить права украинцев, а не права иностранцев, которые "все скупят".

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ИСТОЧНИК KP.RU