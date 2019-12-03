Путин заявил, что угрозу для России представляет расширение НАТО
Расширение Североатлантического альянса является одной из угроз для России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
«Прежде, чем начнем работать, я хотел бы обратить внимание, что как раз в эти дни, 3-4 декабря, в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса», - сказал глава государства, подчеркнув, что альянс уже придвинулся к российским границам.
Путин отметил, что НАТО «не только существует, но и развивается» даже несмотря на то, что уже давно нет Варшавского договора. По его словам, что страны альянса более чем 70% общемирового объема военных расходов
Российский лидер добавил, что Москва не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО и надеется, что интересы общей безопасности возобладают.
Напомним, ранее глава альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО улучшить отношения с Россией. Однако, по его словам, такие отношения должны включать в себя не только диалог, но и сдерживание.
ИСТОЧНИК KP.RU