2019-12-03T16:36:06+03:00
Политика

Путин заявил, что угрозу для России представляет расширение НАТО

Однако российский лидер напомнил, что Москва ни раз выражала готовность к сотрудничеству с альянсом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин назвал расширение НАТО одной из угроз для РоссииПутин назвал расширение НАТО одной из угроз для РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Расширение Североатлантического альянса является одной из угроз для России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

«Прежде, чем начнем работать, я хотел бы обратить внимание, что как раз в эти дни, 3-4 декабря, в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса», - сказал глава государства, подчеркнув, что альянс уже придвинулся к российским границам.

Путин отметил, что НАТО «не только существует, но и развивается» даже несмотря на то, что уже давно нет Варшавского договора. По его словам, что страны альянса более чем 70% общемирового объема военных расходов

Российский лидер добавил, что Москва не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО и надеется, что интересы общей безопасности возобладают.

Напомним, ранее глава альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО улучшить отношения с Россией. Однако, по его словам, такие отношения должны включать в себя не только диалог, но и сдерживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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