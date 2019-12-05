Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет

СЕГОДНЯ 02:58 2019-12-05T02:58:10+03:00

Американские военные на судне без страны приписки обнаружили груз оружия и современных ракетных комплектующих

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Представитель министерства обороны США Шон Робертсон сообщил, что корабль американских ВМС на днях перехватил в Аравийском море партию оружия, предположительно, из Ирана.

- Военный корабль США проводил проверку флага с высадкой на борт в соответствии с международным законодательством того, что впоследствии оказалось судном без страны приписки, - отметил Робертсон.

Военные нашли на судне груз оружия и современных ракетных комплектующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU