2019-12-05T02:58:10+03:00
В мире

Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет

Американские военные на судне без страны приписки обнаружили груз оружия и современных ракетных комплектующих
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представитель министерства обороны США Шон Робертсон сообщил, что корабль американских ВМС на днях перехватил в Аравийском море партию оружия, предположительно, из Ирана.

- Военный корабль США проводил проверку флага с высадкой на борт в соответствии с международным законодательством того, что впоследствии оказалось судном без страны приписки, - отметил Робертсон.

Военные нашли на судне груз оружия и современных ракетных комплектующих.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
В СБУ заявили о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду
Тимошенко и Порошенко призвали украинцев выйти на Майдан
Трамп убеждал журналистов, что Макрон отказался от высказывания о «смерти мозга НАТО»
В Instagram начнут пускать с 13 лет
В США еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности
Пострадавшая при пожаре в Одесском колледже педагог скончалась
В Венгрии обещают заблокировать вступление Украины в НАТО из-за закона о языке
В бундестаге считают высылку российских дипломатов фарсом в преддверии «нормандского саммита»
Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО
В новом здании на Красной Пресне площадь кинозалов будет в несколько раз больше «Соловья»
В МИД Украины грозят Казахстану демаршем из-за заявления о Крыме
Цена ОСАГО может вырасти на 30 процентов
Трамп не смог определиться, чьей «проблемой» является проект «Северный поток – 2»
Глава Минздрава рассказала, что бросила фитнес спустя 1,5 месяца тренировок
Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется
Вышел первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
«Я оказался не готов»: Леонид Бичевин рассказал о съемках фильма «Союз спасения»
Путин считает, что для США – космос как театр военных действий
В Генпрокуратуре, МВД и ФСБ проверят деятельность организаторов забастовок таксистов
Макрон не считает, что все страны НАТО видят в России угрозу
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества