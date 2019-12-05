Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет
Американские военные на судне без страны приписки обнаружили груз оружия и современных ракетных комплектующих
Изменить размер текста:
Представитель министерства обороны США Шон Робертсон сообщил, что корабль американских ВМС на днях перехватил в Аравийском море партию оружия, предположительно, из Ирана.
- Военный корабль США проводил проверку флага с высадкой на борт в соответствии с международным законодательством того, что впоследствии оказалось судном без страны приписки, - отметил Робертсон.
Военные нашли на судне груз оружия и современных ракетных комплектующих.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU