Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-29T08:15:24+03:00

В Китае неоднократно заявляли, что расценивают такие действия американских военных кораблей как провокационные

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 апреля, два американских эсминца William P. Lawrence и Stethem прошли Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота ВМС США сообщило агентство Reuters.

«Переход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Пекин неоднократно заявлял, что расценивает подобные действия Вашингтона как провокационные, однако американские военные корабли с начала этого года уже не раз появлялись в Тайваньском проливе.

Как писал сайт kp.ru, в феврале по этому водному пути прошли эсминец Stethem и артиллерийское судно Cesar Chavez, а в марте – ракетный эсминец Curtis Wilbur и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны США.

ИСТОЧНИК KP.RU