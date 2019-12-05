2019-12-05T10:57:30+03:00
Спорт

4А в сборе: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная прилетели в Турин на финал Гран-При

Российские фигуристки пропустили первый день тренировок в Италии [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова пропустила первый день тренировок в Италии.Алина Загитова пропустила первый день тренировок в Италии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Четыре сильнейшие российские фигуристки на данный момент прилетели накануне, 4 декабря, вечером в Турин. Именно в этом итальянском городе пройдет финал Гран-При 2019 года. Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова пропустили первый день, на который была назначена официальная тренировка на льду Турина. У девушек по плану был финальный этап подготовки дома в Москве.

Уже в аэропорту итальянского города россиянок, которых фанаты коротко называют "4А", встретили журналисты. Как ожидается, первая тренировка у подопечных Этери Тутберидзе пройдет сегодня, 5 декабря. Сами же состязания для наших девушек стартуют непосредственно завтра - на 6 число намечена короткая программа.

Из шести участниц финала в 2019 году сразу четыре фигуристки представляют Россию. Двумя другими конкурентками являются японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. В прошлом году в Ванкувере в финале-2018 победу, напомним, одержала Кихира.

teamtrusova_officialteamtrusova_official
Российские фигуристки прилетели в Турин
631 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китайцы считают россиян «воинственным народом»
Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию
Губернатор Самарской области посетил детсад в Курумоче, который был построен по нацпроекту «Демография»
В Германии заявили, что у НАТО появился новый противник
Запрет мобильной связи в колониях и тюрьмах одобрила ФСИН
Пентагон опроверг слухи об отправке 14 тысяч военных на Ближний Восток
Пушков заявил, что отказ Дуды называть Россию врагом ничего не значит
Трамп заявил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США
Маркетологи назвали самые популярные подарки к Новому году
Невеста Джейсона Стейтема вспомнила, как пережила сложный жизненный период
Суд Москвы арестовал девять подозреваемых в терроризме
Судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
38% работодателей оставят сотрудников без новогодних корпоративов