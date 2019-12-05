4А в сборе: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная прилетели в Турин на финал Гран-При

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-05T10:57:30+03:00

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Четыре сильнейшие российские фигуристки на данный момент прилетели накануне, 4 декабря, вечером в Турин. Именно в этом итальянском городе пройдет финал Гран-При 2019 года. Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова пропустили первый день, на который была назначена официальная тренировка на льду Турина. У девушек по плану был финальный этап подготовки дома в Москве.

Уже в аэропорту итальянского города россиянок, которых фанаты коротко называют "4А", встретили журналисты. Как ожидается, первая тренировка у подопечных Этери Тутберидзе пройдет сегодня, 5 декабря. Сами же состязания для наших девушек стартуют непосредственно завтра - на 6 число намечена короткая программа.

Из шести участниц финала в 2019 году сразу четыре фигуристки представляют Россию. Двумя другими конкурентками являются японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл. В прошлом году в Ванкувере в финале-2018 победу, напомним, одержала Кихира.

teamtrusova_official Российские фигуристки прилетели в Турин

ИСТОЧНИК KP.RU