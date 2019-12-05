Сахалинская область предложила Японии поставлять в регион автомобили, работающие на газе

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-05T13:10:29+03:00

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил Японии принять участие в перспективных сахалинских проектах. В частности, поставлять в регион автомобили «Toyota» и «Mitsubishi» с установленным газовым оборудованием. В Сахалинской области расширяется сеть заправок газомоторным топливом, в следующем году на островах появятся передвижные газовые заправки. Работающие на голубом топливе машины были бы очень востребованы сахалинцами и курильчанами.

Вопрос поставок автомобилей с газовым оборудованием обсуждался на встрече главы региона с недавно назначенным генконсулом Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно. Кроме того, Валерий Лимаренко пригласил инвесторов из страны Восходящего солнца поучаствовать в создании медицинского кластера, который с будущего года откроется в Южно-Сахалинске. Современный медицинский центр объединит под одной крышей филиалы лучших клиник России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и врачи из Японии станут желанными участниками проекта. Медицинский кластер разместится в просторном шестиэтажном здании в центре столицы региона.

- Мы приглашаем к сотрудничеству зарубежные клиники, институты, которые уже зарекомендовали себя на мировом рынке инновационными технологиями, системами логистики. Надеемся, что интерес к этому проекту проявят и медицинские компании Японии, которые войдут в кластер и будут работать на территории Сахалинской области, – отметил Валерий Лимаренко. – На Сахалине могли бы лечиться люди со всего Дальнего Востока. У нас налажено авиасообщение с Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском, Комсомольском-на-Амуре и Петропавловском–Камчатским.

Япония сегодня является одним из основных торговых партнеров Сахалинской области: на долю страны Восходящего солнца приходится треть торгового оборота островного региона. Япония остается одним из главных инвесторов в экономику Сахалина и основным потребителем сжиженного газа. Совместно с восточными соседями регион реализует нефтяные проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Губернатор Валерий Лимаренко уверен: взаимовыгодное сотрудничество необходимо расширять.