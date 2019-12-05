Предприятия лесопромышленного комплекса Краснодарского края получили более 156 млн рублей господдержки

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-05T15:54:21+03:00

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Семь предприятий лесопромышленного комплекса Краснодарского края в 2019 году получили займы фонда развития промышленности на льготных условиях под 3-5% годовых. Еще два предприятия воспользовались субсидиями в рамках краевой государственной программы. Всего предприятия получили господдержку от региона на сумму более 156 млн рублей. Об этом стало известно в ходе расширенного совещания с участием представителей краевой администрации, контролирующих органов и руководители предприятий лесопромышленного комплекса Кубани.

Деревообрабатывающая промышленность является одним из приоритетных направлений развития экономики региона. Краснодарские производители выпускают конкурентоспособную продукцию, которая пользуется спросом и за пределами Кубани. Кроме того, предприятия ЛПК участвуют в государственных и муниципальных закупках. В ближайшие годы в Краснодарском крае появятся новые школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, которые будут комплектоваться мебелью местного производства. В их строительство и оборудование регион вкладывает более 6,3 млрд. рублей.

Особое внимание в Краснодарском крае уделяется легализации теневого бизнеса и оформлению сотрудников по трудовому кодексу. Все больше предприятий уходят от «серых схем» и выбирают принцип открытости в делах. В регионе действует широкий спектр мер господдержки и регулярно появляются новые инструменты помощи предприятиям, мотивирующие предпринимателей на ведение честного бизнеса.

Производственные мощности краснодарских предприятий сегодня полностью закрывают потребности региона в качественной продукции. В планах производителей - расширение рынков сбыта и продвижение своего ассортимента в других регионах. В 2020 году краснодарские предприятия примут участие примерно в 10 отраслевых выставках.