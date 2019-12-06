В Анапе назовут лучших виноделов на конкурсе «Молодая лоза»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-05T16:25:35+03:00

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5 и 6 декабря 2019 года в Анапе состоится финал конкурса для виноделов «Молодая лоза». Он традиционно проходит в два этапа. Во время первого, заочного тура, который был открыт до 29 ноября, состоялся прием заявок и рассматривалось резюме тех, кто хочет попробовать свои силы в конкурсе. В ходе второго, очного этапа участники съедутся в Анапу, где им предстоит выполнить несколько теоретических и практических заданий. В том числе, рассказать необходимые показатели созревания ягоды для разных типов вин, в ходе слепой дегустации определить сорта винограда и другие характеристики пяти образцов вина российского производства, а также определить дефекты самого популярного в мире напитка в пяти образцах. Пока в финале 19 участников-представителей винодельческих хозяйств Кубани.

Занявший первое место, получит сертификат на обучение в НМЦ «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ им. Ломоносова. Кроме того, победители премируются путевкой во Францию, где смогут побывать на местных винодельнях, а также познакомиться с производством винной пробки и бочек всемирно известных компаний. Плюс, все участники получат памятные сувениры от партнеров конкурса.

Одна из основных задач конкурса – продвижение бренда кубанского вина как гордости России, как гарантии высокого качества винодельческой продукции. И развитие молодых виноделов — это одна из стратегических задач. Именно они скоро будут производить наши вина. И именно их вина через 5-6 лет будут представлять Россию на международных выставках и конкурсах.