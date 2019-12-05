2019-12-05T16:38:54+03:00
Спорт

Дмитрий Медведев: Мы с допингом грешны, а другие что, безгрешны?

Премьер назвал претензии к нашим спортсменам «бесконечным антироссийским сериалом»
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр Дмитрий Медведев.Премьер-министр Дмитрий Медведев.Фото: REUTERS
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Возможное решение о применении санкций в отношении российских спортсменов будет «достаточно сложным» для страны. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в ежегодном интервью телеканалам.

- Минспорту и другим даны указания за интересы каждого нашего спортсмена, чтобы они смогли принять участие в спортивных состязаниях, - сказал Медведев. - Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал - приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось, и решили - а давайте мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто отвечал, вторичной ответственности, да еще в ряде случаев распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины.

Напомним, что недавно комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации применить ряд санкций в отношении российского спорта. Речь идет о том, чтобы лишить на четыре года лишить наших спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России, а также запретить проводить крупные международные турниры на территории России.

- Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учётом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире. Здесь мы грешны, но а другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает! Почему-то свои проблемы они прячут под стол, а нас разматывают. Очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией! - заявил Медведев.

Медведев назвал допинговый скандал «бесконечным антироссийским сериалом».Премьер-министр России прокомментировал ситуацию с возможным отстранением наших спортсменов от международных соревнований

ИСТОЧНИК KP.RU

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